"Bu dünyadan Türkleri çekin Armageddon (Kıyamet savaşı) başlar"

"Böyle bir dünyada Türkler ne yapmıştır?" sorusunun son derece önemli olduğuna vurgu yapan Öke, şu değerlendirmede bulundu:

"Türklerin tarihine baktığınız vakit, soykırıma uğramışlar ama soykırım yapmamışlardır. Şu anda dünyanın ihtiyacı olan değeri savunan ve yaşayan bir milletiz. Nedir bu değerler? Cengaverlik, mertlik, cömertliktir. Biz, kılıç ehliyiz, kılıcı güzel kullanırız.