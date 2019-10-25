Göller Ekspresi 10 yılın ardından yeniden raylarda!

BAKAN'DAN ISPARTA'YA ÖVGÜ

Bakan Turhan, törende yaptığı konuşmada, Ege'nin kalbi İzmir ve Güller şehri Isparta'yı birleştirmekten memnun olduğunu söyledi. Tarihin her döneminde Isparta'nın önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Turhan, Isparta'nın kadim kültürünü koruduğunu söyledi.

Turhan, "Gül kokulu şehrimiz Isparta, kültürü, ekonomisi ve turistik doğal güzellikleriyle ülkemizin gözde illerinden biridir. Güzellikleri, ülkemiz ve dünya ile buluşturmak, marka değerini artırmak için bu hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.