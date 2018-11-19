Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?

Rusya-Türkiye ortak işbirliği ile yürütülen ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan TürkAkım boru hattı projesinin ne olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar da bu konuyu internette araştırıyor ve ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.Peki Türk Akımı projesi nedir? Türk Akım doğalgaz hattı ne önem taşıyor? Sizler için TürkAkım projesi nedir, ne demek sorularının yanıtlarını derledik. İşte asrın projesi hakkında tüm detaylar...

19 Kasım 2018 Pazartesi, 15:49:53 Güncelleme: 16:02:43
Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?

TÜRKAKIM PROJESİ NEDİR?

Türk Akımı projesinin töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşti. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Yapılan tören sonrası herkesin en çok merak ettiği şeyler TürkAkım nedir oldu. Peki Türk Akımı projesi nedir? Karadeniz'in altından geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin detayları.

Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?

Türk Akımı Projesi, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz taşınması için inşa edilen boru hattı projesine verilen isimdir.

Projenin önerilmesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde yapıldı ve ardından temaslar başladı.

Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?
Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?

Boru hattının taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküp gaz olarak tahmin ediliyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz Avrupa'ya ihraç edecek.

Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?

RUS GAZI İÇİN YENİ HAT

Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

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