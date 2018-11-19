Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?
Rusya-Türkiye ortak işbirliği ile yürütülen ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan TürkAkım boru hattı projesinin ne olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar da bu konuyu internette araştırıyor ve ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.Peki Türk Akımı projesi nedir? Türk Akım doğalgaz hattı ne önem taşıyor? Sizler için TürkAkım projesi nedir, ne demek sorularının yanıtlarını derledik. İşte asrın projesi hakkında tüm detaylar...
TÜRKAKIM PROJESİ NEDİR?
Türk Akımı projesinin töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşti. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Yapılan tören sonrası herkesin en çok merak ettiği şeyler TürkAkım nedir oldu. Peki Türk Akımı projesi nedir? Karadeniz'in altından geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin detayları.
RUS GAZI İÇİN YENİ HAT
Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.