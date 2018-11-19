Türk Akım boru hattı projesi nedir? Türk Akımı projesi güzergahı ne?

TÜRKAKIM PROJESİ NEDİR?

Türk Akımı projesinin töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşti. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Yapılan tören sonrası herkesin en çok merak ettiği şeyler TürkAkım nedir oldu. Peki Türk Akımı projesi nedir? Karadeniz'in altından geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin detayları.