Eski komandolar Tendürekte buluştu

Eski komandolar Tendürek'te buluştu
Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde 20 yıl önce görev yapan 20 asker arkadaşı, yıllar sonra emekli olan komutanlarıyla Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesinde anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 15:00:02
Güncelleme: 15:09:32
Çaldıran'da 20 yıl önce vatani görevini yapan 20 eski komando, sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurarak, terör örgütü PKK'ya karşı mücadele ettikleri Tendürek Dağı'nda yıllar sonra buluşmaya karar verdi.
Eski silah arkadaşları, emekli olan eski Komando Bölüğü Komutanı Albay Ümit Şengür'e ulaşarak, bu taleplerini iletti.
Emekli Albay Şengür de Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a 20 eski askerin bölgeye yapmayı planladığı ziyareti anlattı.
Eski komandolar, Tuğgeneral Özfidan'ın daveti üzerine İstanbul'dan Van'a geldi. Eski komutanları Albay Şengür ile Çaldıran ilçesine hareket eden 20 arkadaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki karşıladı.
Beraberlerinde getirdikleri Türk bayrağını Binbaşı Diki'ye teslim eden Şengür ve 20 eski komando, askerlerle yemek yedi.