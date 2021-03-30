Tünel inşaatı sırasında bulundu! Avrupa'da böylesi yok! Binlerce yıllık...

Zonguldak'ın mağara turizmi açısından çok zengin bir kent olduğunu belirten Zaman, "Bu üst kısımdaki mağarayı bizler 20 yıl önce çalışmıştık. O zaman uzunluğu 490 metre civarındaydı. Şu an bulunduğumuz yer üst fosil diye tabir ettiğimiz ikinci muhteşem salondayız. Bu kısmın ortaya çıkmasındaki neden ise burada tünel çalışması sırasında giriş çökerek yeni bir fosil giriş açıldı. Böylece halkın girebileceği çok daha büyük alan açıldı. Ancak öncelikle bu çökmenin nedeni ve durumu incelenmesi lazım" dedi.