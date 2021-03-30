Tünel inşaatı sırasında bulundu! Avrupa'da böylesi yok! Binlerce yıllık...
Zonguldak'ta yapımı süren tünel inşaatı sırasında bulunan sarkıt ve dikitlerin yer aldığı binlerce yıllık mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Valilik tarafından başlatılan çalışma ile ilgili olarak mağara araştırmacısı Engin Zaman, kentin mağara turizmi için oldukça zengin bir bölge olduğunu söyleyerek, "Burası müthiş sarkıtların ve dikitlerin bulunduğu harika bir mağara. Kesinlikle korunması gerekiyor" dedi.
Zonguldak Valiliği, tünel inşaatı sırasında ortaya çıkan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu binlerce yıllık mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Mağara araştırmacısı Engin Zaman, kentin mağara turizmi için oldukça zengin bir bölge olduğunu söyleyerek, "Burası müthiş sarkıtların ve dikitlerin bulunduğu harika bir mağara. Kesinlikle korunması gerekiyor" dedi.
Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi. Yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar devam ederken, bulunan mağarada binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu tespit edildi.
'BAĞLIK MAĞARASI' ADIYLA BİLİNİYOR
Mağarada incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sarkıt ve dikitleriyle görsel şölen sunan mağaranın İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatması talimatını verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz da görevlendirilen heyetle birlikte mağarada incelemede bulundu.
Zonguldak'ın mağara turizmi açısından çok zengin bir kent olduğunu belirten Zaman, "Bu üst kısımdaki mağarayı bizler 20 yıl önce çalışmıştık. O zaman uzunluğu 490 metre civarındaydı. Şu an bulunduğumuz yer üst fosil diye tabir ettiğimiz ikinci muhteşem salondayız. Bu kısmın ortaya çıkmasındaki neden ise burada tünel çalışması sırasında giriş çökerek yeni bir fosil giriş açıldı. Böylece halkın girebileceği çok daha büyük alan açıldı. Ancak öncelikle bu çökmenin nedeni ve durumu incelenmesi lazım" dedi.