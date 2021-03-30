CHP yandaşı Şaban Sevinç'in "Ramazan ertelensin" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu
CHP yandaşlığıyla bilinen Halk TV'nin eski Genel Müdürü gazeteci Şaban Sevinç ile eski Halk Tv çalışanı Oya Lale Özan'ın yaptıkları canlı yayın sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Şaban Sevinç'in Ramazan ayının ertelenmesi gerektiği gibi bir saçmalığı savunması Twitter'da alay konusu oldu. Tartışmaya CHP İstanbul Milletvekili "Her şeyi bilmeyin Arkadaş... bi susun yahu!" yorumuyla dahil olurken, Şaban Sevinç de Bekaroğlu'na "Bu bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüze Kefere Kemal diyen yeni CHP'li Mehmet değil mi? Şimdi de trollüğe mi soyunmuş" sözleriyle yanıt verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Şaban Sevinç için "CHP tipi Diyanet İşleri Başkanı" yakıştırmasında bulundu.
30.03.2021 13:27
- Son Güncelleme: 30.03.2021 13:48