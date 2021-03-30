Dikkat! Koronavirüste 3 dakika detayı! DSÖ'den flaş aşı açıklaması!
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından vaka artışı nedeniyle önlemlerin sıkılaştırıldığını açıkladı. Buna göre Ramazan boyunca restoran, lokanta ve kafeler kapatılıp sadece paket servisi yapılmasına izin verilecek. Öte yandan Ramazan'da toplu iftar ve sahurlara izin verilmeyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan eskiden 5 dakika kapalı alanda bir arada olunca virüs bulaşırken, şimdi virüs yoğunluğundan ve bulaştırıcılığı nedeniyle 3 dakika bir arada bulununca da bulaşabildiğini belirtti. Öte yandan DSÖ de koronavirüs aşısı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
30.03.2021 12:26
- Son Güncelleme: 30.03.2021 12:26
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamada, mutasyonlara değinerek, Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bununla ilgili bir güncelleme yapıldığını ve mutasyonlu virüse sahip kişilerin yoğun bakımda farklı alanlarda yatırıldığını hatırlattı.
İlhan, "O yüzden bir an bile maske takmaktan ya da temiz havayı ortama almaktan vatandaşlarımızın imtina etmemesi gerekiyor. Vaka artışlarını tek başına mutasyona bağlamak doğru değil. Hem mutasyon hem de dolaşımın artması birbirini olumsuz yönde besliyor. Son dönem özellikle evde bulaşlar da yüksek.