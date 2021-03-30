Dikkat! Koronavirüste 3 dakika detayı! DSÖ'den flaş aşı açıklaması!

Dolaşım daha fazla artıyor, insanlar daha çok dışarıda bulunuyor. İkisi birbirini besleyici etki yapıyor. Hem dolaşımın hem mutasyonun artmasıyla beraber bulaştırıcılık artıyor. O yüzden bulaştırıcılığın da daha çok olduğunu düşünerek, herkesin daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.