Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Emine Mutlu, "Nasıl dayanırım ben bu acıya" diyerek gözyaşı döktü. Yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken şehit Mutlu'nun cenazesine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Haberin detayları...
04.12.2021 16:44
- Son Güncelleme: 04.12.2021 16:50
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
6 AYLIK EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehit Astsubay Celil Mutlu'nun 6 aylık hamile eşi Melike Mutlu ile annesi Emine Mutlu, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.