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Haberler Güncel Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Emine Mutlu, "Nasıl dayanırım ben bu acıya" diyerek gözyaşı döktü. Yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken şehit Mutlu'nun cenazesine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Haberin detayları...

04.12.2021 16:44 - Son Güncelleme: 04.12.2021 16:50
Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi Elazığ'da yapılan törenin ardından memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.

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Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Mutlu için Erdemli'de öğlen vakti Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede Bakan Soylu, şehidin babası Ali Mutlu ile bir süre sohbet etti, başsağlığı diledi. Ailesine operasyonla ilgili de bilgi verdi.

Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Celil Mutlu, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

6 AYLIK EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Astsubay Celil Mutlu'nun 6 aylık hamile eşi Melike Mutlu ile annesi Emine Mutlu, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

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