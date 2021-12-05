Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron açıklaması! Koronavirüs mevsimsel gribe mi dönüşüyor?

Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75'i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.