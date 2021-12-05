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Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron açıklaması! Koronavirüs mevsimsel gribe mi dönüşüyor?

Dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yeni varyantının çıkması milyonlarca kişiyi alarma geçirdi. DSÖ'nün Omicron adını verdiği yeni varyant Güney Afrika'da ortaya çıkarak ülkelere yayılmaya başladı. Omicron hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uluslararası bir araştırmanın, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini bildirdi.

05.12.2021 14:46 - Son Güncelleme: 05.12.2021 14:46
Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron açıklaması! Koronavirüs mevsimsel gribe mi dönüşüyor?

Prof. Dr. Şener yaptığı açıklamada, Omicron varyantının kıtalararası dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesinin beklendiğini belirtti.

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Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron açıklaması! Koronavirüs mevsimsel gribe mi dönüşüyor?

Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu aktaran Şener, buna karşın hastanelere yatış oranlarında artışa neden olmadığını ve verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.

Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron açıklaması! Koronavirüs mevsimsel gribe mi dönüşüyor?

Şener, Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağına işaret ederek, "Mart 2022'ye kadar tüm Avrupa'da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor.

Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron açıklaması! Koronavirüs mevsimsel gribe mi dönüşüyor?

Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75'i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron açıklaması! Koronavirüs mevsimsel gribe mi dönüşüyor?

Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:

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