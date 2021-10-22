Tunceli’de PKK ile çıkan çatışmada şehit olan asker Burak Tortumlu, Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonlarında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.