Tunceli'de PKK ile çıkan çatışmada şehit olan asker Burak Tortumlu, Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı
Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. On binlerce vatandaşın katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin 6 aylık bebeği kadın jandarmaların kucağında olan bitenden habersiz bir şekilde babasının son yolculuğunu izledi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehidin babasıyla Tortumlu'yu uğurladı. Şehit Burak Tortumlu'nun operasyona katılmadan bir gün önce ailesinin yanında olduğu öğrenildi. Öte yandan şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim gece saatlerinde açığa alınmıştı. Haberin detayları...
Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonlarında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehidin babası Süleyman Tortumlu, oğlunun şehit haberini almasının ardından 'Vatan Sağolsun' dedi. Gözyaşlarının sel olduğu baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.
ON BİNLERCE VATANDAŞ ŞEHİDE SON GÖREVİNİ YAPTI
1.5 sene önce evlenen ve bir çocuk babası olan Tortumlu'nun naaşı akşam saatlerinde Erzincan'dan askeri törenle Erzurum'a getirildi. Burada askeri törenle karşılanan Şehidin naaşı Narmanlı Camii'ye getirildi. Cami avlusunda on binlerce vatandaş, şehide son görevlerini yapmak için hazır bulundu. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.
6 AYLIK İKRA BABASINI İZLEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin 6 aylık kızı İkra Deren, kadın jandarmaların kucağında babasının son yolculuğunu izledi. Şehidin annesi ve eşini de kadın jandarmalar bir an olsun yalnız bırakmadı.