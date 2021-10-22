Yanardöner İsmail Saymaz'ın şirazesi kaymış halleri
'Kimin arabasına binse onun müziğini dinler' misali ne olduğu belirsiz sözde gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımları tam bir çıkmaz. Yeri geldiğinde FETÖ yanlısı yeri geldiğinde FETÖ düşmanı olan Saymaz gündemin ritmine göre renk değiştiriyor. Zaman zaman Atatürk'çü zaman zaman Atatürk düşmanı olan Saymaz'ın yanar döner hallerini sizler için derledik.
22.10.2021 21:39
- Son Güncelleme: 22.10.2021 22:10
Yalan haberleriyle algı çalışmalarının baş mimari olan gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyadaki ne olduğu belirsiz paylaşımlarını derledik. Gündemin ritmine göre şekil alan Saymaz bazen Atatürk'çü bazen Atatürk düşmanı.