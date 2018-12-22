Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay

Tunceli'de mağarada öldürülen PKK'lı teröristlerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mağarada etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Giresun kırsalında çıkan çatışmanın ardından kaçan 2 teröristin de bulunduğu bildirildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 14:51:15 Güncelleme: 14:53:06
Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay

Karadeniz Bölgesi'ne, 1998 yılından sonra, sansasyonel eylem yapması için terör örgütü PKK tarafından sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 kişilik terörist grubu gönderildi. Takviye terörist grubuyla bu sayı 22'ye çıktı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 3'e ayrılan teröristler, 2015 yılında telsiz kestirmesi ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla deşifre oldu. Son 4 yıldır bölgedeki operasyonlarda PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yakalandı. Öldürülen teröristlerden 2'sinin, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödülle 'gri kategori' ile aranan teröristler olduğu belirlendi.

Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay

PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı'nca 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış'ın da etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunduğu açıklandı.

Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay

KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE
PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamen yok olunca, bu kez Tunceli- Erzincan üzerinden, PKK'nın Karadeniz'de kış üslenmesi yapması için bölgeye 4 kişilik terörist grubu daha gönderildi. Giresun Yağlıdere kırsalında, kasaptan çaldıkları eti kavurup yerken, 12 Eylül'de kıstırılan terörist grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 3 terörist ayakkabılarını dahi giyemeden ormanlık alana kaçtı.

Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay

Bölgede yayla evlerinden erzak çalamadıkları için, havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle barınamayan 3 teröristin Tunceli'ye geri döndüğü telsiz kestirmesiyle belirlendi.

Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay

Giresun kırsalından kaçan teröristlerden 2'sinin Tunceli Ovacık'ta 9 gündür devam eden operasyonlarda, mağara içinde saklanarak etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldığı belirlendi.

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