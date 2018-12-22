Erdoğan-Trump görüşmesinde çarpıcı detay! Trump, Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Amerikan Associated Press Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı. AP'ye konuşan yetkililer, Erdoğan'ın, Trump'a yönelttiği o soruyu açıkladı...

22 Aralık 2018 Cumartesi, 10:30:21 Güncelleme: 10:31:25
Erdoğan-Trump görüşmesinde çarpıcı detay! Trump, Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...

Amerikan Associated Press (AP) Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı.

AP'nin konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan ve Trump arasında 14 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesinde alındı.

Peki Trump ile Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ne konuşuldu? İşte detaylar...

Erdoğan-Trump görüşmesinde çarpıcı detay! Trump, Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...
Yetkililer, görüşmede, Trump'ın "ABD'nin, Suriye'de bulunma nedeninin DEAŞ'la mücadele olduğu" şeklindeki ifadelerini anımsatan Erdoğan'ın, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilmesine rağmen neden hala orada olduklarını sorduğunu kaydetti.
Erdoğan-Trump görüşmesinde çarpıcı detay! Trump, Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...

ABD'li yetkililer, Erdoğan'ın Trump'a "Neden hala oradasınız?" diye sorduğunu ve kalan DEAŞ'lılarla Türkiye'nin mücadele edebileceğini söylediğini ileri sürdü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde çarpıcı detay! Trump, Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...

Trump'ın ise görüşme esnasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, "Erdoğan'ın söyledikleri doğruysa neden ABD askerlerinin hala Suriye'de olduğunu" sorduğunu aktaran yetkililer, bunun üzerine Bolton'ın, Erdoğan'ın sözlerinin doğru olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Erdoğan-Trump görüşmesinde çarpıcı detay! Trump, Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...

Bolton'ın, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilmesine rağmen, bu konuda zafer ilan etmek için sabırlı olunması gerektiğini dile getirdiğini aktaran yetkililer, Trump'ın buna rağmen fikrinin değişmediğini ve ABD'nin Suriye'den çekileceğini, Erdoğan'a açıkladığını kaydetti.

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