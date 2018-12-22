Erdoğan-Trump görüşmesinde çarpıcı detay! Trump, Erdoğan'ın o sözlerini duyunca...

Amerikan Associated Press (AP) Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı.

AP'nin konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan ve Trump arasında 14 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesinde alındı.



Peki Trump ile Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ne konuşuldu? İşte detaylar...