Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu! Sarı yelekler ele geçirildi

Son dakika haberine göre Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 22 şüpheli gözaltına alınırken; bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 09:09:16 Güncelleme: 09:20:46
Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu! Sarı yelekler ele geçirildi

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu! Sarı yelekler ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi.

Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu! Sarı yelekler ele geçirildi

Operasyonda, Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve bazı illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 22 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu! Sarı yelekler ele geçirildi

Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürüldü.

Adreslerden birinde yapılan aramalarda Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alınmış olduğu belirlendi.

Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu! Sarı yelekler ele geçirildi

Evlerde ayrıca tencere ve kağıt mendil poşetlerinin içine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 avro para ile sahte kimlikler ele geçirildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay
Tunceli'de mağarada öldürülen teröristlerle ilgili dikkat çeken detay