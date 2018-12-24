Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu! Sarı yelekler ele geçirildi
Son dakika haberine göre Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 22 şüpheli gözaltına alınırken; bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 09:09:16 Güncelleme: 09:20:46
Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürüldü.
Adreslerden birinde yapılan aramalarda Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alınmış olduğu belirlendi.
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