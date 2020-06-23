Haberler Galeri Güncel Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 Haziran hava durumu

Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları adeta peş peşe geldi. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa hava koşullarından olumsuz etkilendi. Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan konulardan biri oldu. İstanbul'da filmleri aratmayacak görüntüler oluşurken, vatandaşlar hava durumunun ne kadar böyle süreceğini merak ediyor? İşte 24, 25, 26, 27, 27 hava durumu

23.06.2020 15:07 - Son Güncelleme: 23.06.2020 15:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





