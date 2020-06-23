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Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları adeta peş peşe geldi. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa hava koşullarından olumsuz etkilendi. Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan konulardan biri oldu. İstanbul'da filmleri aratmayacak görüntüler oluşurken, vatandaşlar hava durumunun ne kadar böyle süreceğini merak ediyor? İşte 24, 25, 26, 27, 27 hava durumu

23.06.2020 15:07 - Son Güncelleme: 23.06.2020 15:07
Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 hava durumu

MGM'den yapılan açıklamalarda, "İstanbul'da 23 ve 24 Haziran tarihlerinde şiddetli sağanak etkili olacak" denilmişti. Gelen son dakika bilgilerine göre İstanbul'da yağmur ve fırtına etkili olmaya başladı.

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Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 hava durumu

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın başlamasıyla birlikte Çatalca'da dev hortum görenleri ürküttü.

Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 hava durumu

25 İL İÇİN 'SARI KOD' UYARISI

Kuvvetli yağışın beklendiği iller şöyle sıralandı: Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

Peki yağışlar ne zaman sona erecek?

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