Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 Haziran hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları adeta peş peşe geldi. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa hava koşullarından olumsuz etkilendi. Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan konulardan biri oldu. İstanbul'da filmleri aratmayacak görüntüler oluşurken, vatandaşlar hava durumunun ne kadar böyle süreceğini merak ediyor? İşte 24, 25, 26, 27, 27 hava durumu
25 İL İÇİN 'SARI KOD' UYARISI
Kuvvetli yağışın beklendiği iller şöyle sıralandı: Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.
Peki yağışlar ne zaman sona erecek?