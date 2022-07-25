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Mavi Vatan'ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları

Yunanistan Mavi Vatan üzerinden sürekli olarak provokasyonlarına devam ederken bölgeyi korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitimler devam ediyor. Sualtı Komando Grup Komutanlığı adıyla 1963 yılında kurulan SAT Komutanlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah, donanım ve teçhizatlarını her zaman en yüksek seviyede kullanıyor.

25.07.2022 17:03 - Son Güncelleme: 25.07.2022 17:03
Mavi Vatan’ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekat icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor.

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Mavi Vatan’ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları

Sualtı Komando Grup Komutanlığı adıyla 1963 yılında kurulan SAT Komutanlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah, donanım ve teçhizatlarını her zaman en yüksek seviyede kullanıyor. SAT timleri, sahip oldukları yüksek görev bilinci ve "Ben değil, biz" anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

Mavi Vatan’ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk ayak basan birlik olan SAT timleri, bu tarihten sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm önemli harekatlarında başarıyla görev aldı.

Mavi Vatan’ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları

SAT KURSİYERLERİ, 52 HAFTALIK AĞIR PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL EĞİTİMDEN GEÇİYOR
1962 yılında açılan ilk SAT Özel İhtisas Kursu'ndan verilen mezunlar ile kurulan SAT Komutanlığı, yarım asırdır deniz komandosu yetiştiriyor.

Mavi Vatan’ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden istekli ve gönüllü subay ve astsubaylar arasından seçilen kursiyerler, 52 hafta süren çok yoğun, ağır psikolojik ve fiziksel eğitimlerden geçiyor.

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