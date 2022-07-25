Mavi Vatan’ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekat icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor.