Mavi Vatan'ın düşmana korku salan muhafızları: SAT komandoları
Yunanistan Mavi Vatan üzerinden sürekli olarak provokasyonlarına devam ederken bölgeyi korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitimler devam ediyor. Sualtı Komando Grup Komutanlığı adıyla 1963 yılında kurulan SAT Komutanlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah, donanım ve teçhizatlarını her zaman en yüksek seviyede kullanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekat icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor.
Sualtı Komando Grup Komutanlığı adıyla 1963 yılında kurulan SAT Komutanlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah, donanım ve teçhizatlarını her zaman en yüksek seviyede kullanıyor. SAT timleri, sahip oldukları yüksek görev bilinci ve "Ben değil, biz" anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.
SAT KURSİYERLERİ, 52 HAFTALIK AĞIR PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL EĞİTİMDEN GEÇİYOR
1962 yılında açılan ilk SAT Özel İhtisas Kursu'ndan verilen mezunlar ile kurulan SAT Komutanlığı, yarım asırdır deniz komandosu yetiştiriyor.