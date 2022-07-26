İŞKUR paketleme işçisi ilanları 2022! 📦 18-55 yaş arası, evde, kına, nikah şekeri, koli paketleme işi! 📢 8.500 TL maaşla...

İŞKUR PAKETLEME İŞİ NEDİR?



İŞKUR tarafından ev hanımlarına destek olmak amacıyla desteklenen ev paketleme işinde; Nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme, çanta katlama gibi işler var. Bu projeye katılan kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine olumlu katkıları devam ediyor.