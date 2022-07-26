İŞKUR paketleme işçisi ilanları 2022! 📦 18-55 yaş arası, evde, kına, nikah şekeri, koli paketleme işi! 📢 8.500 TL maaşla...
İŞKUR 18 ile 50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alım ilanını duyurdu. En düşük 5 bin 700 TL maaş ile bulunduğunuz her yerden paketleme işi yapabilmek mümkün hale gelecek. Ayrıca brçok iiş ilaı sitesinde de yüksek maaşlı paketleme işçisi alımı yapılıyor. İşte o ilanlar...
26.07.2022 09:21 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:21
İŞKUR PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek.
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
İŞKUR'un iş bulamayan gençlere yönelik sunduğu fırsatlar hızını kesmeden devam ediyor. 25 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında İŞKUR'un alımını duyurduğu paketleme işçisi için başvurular yaklaşıyor. Başvuru şartlarından karşılayan tüm adaylar bulundukları her yerde yapabilecekleri paketleme işi talebinde bulunabilecek.