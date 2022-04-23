RAMAZAN İMSAKİYE
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Tüm Türkiye kırmızı beyaz! 23 Nisan ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Okullarda, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır çevrim içi etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yüz yüze etkinliklerle kutlandı. Yurdun dört bir yanı kırmızı beyaz şökenlere sahne oldu.

23.04.2022 11:24 - Son Güncelleme: 23.04.2022 11:27
Tüm Türkiye kırmızı beyaz! 23 Nisan ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yüz yüze kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl eskisi gibi coşkuyla kutlandı.

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Tüm Türkiye kırmızı beyaz! 23 Nisan ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Salgının başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı, iki yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu, EBA TV ekranları aracılığıyla evlere taşımıştı. Geçen yıl da salgının devam etmesi nedeniyle, 101. yıla özel kutlama törenleri okullarda yapılamamıştı.

Tüm Türkiye kırmızı beyaz! 23 Nisan ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama törenleri, okullarda tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze kutlanıyor.

Tüm Türkiye kırmızı beyaz! 23 Nisan ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından çocuklara koltuk bırakma geleneğini bu yıl da sürdürecek.

Tüm Türkiye kırmızı beyaz! 23 Nisan ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı
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