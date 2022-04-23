Tüm Türkiye kırmızı beyaz! 23 Nisan ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama törenleri, okullarda tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze kutlanıyor.

