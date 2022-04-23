RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolundaki en büyük adım bundan tam 102 yıl önce atıldı. Zor şartlar altında kurulan Büyük Millet Meclisi toplandı, artık hakimiyet kayıtsız şartsız milletindi. Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan etmesi bu günü evrensel olarak da anlamlı hale getiriyor. Peki Atatürk hangi amaçla bugünü çocuklara adadı? Kararın arkasında hangi düşünce ve tecrübeler vardı?

23.04.2022 10:19 - Son Güncelleme: 23.04.2022 11:01
Atatürk 23 Nisan’ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

Büyük Önder Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından kararlıydı. Vatanın selameti için önce Meclis kurulmalıydı.

Meclis binasının yapımı için zaman yoktu. O yüzden İttihat ve Terakki Fırkası'nın, kulüp binasının kullanılması fikri öne çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Atatürk 23 Nisan’ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

YOKLUKTAN BAĞIMSIZLIĞA
Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak Meclis'in çatısını kapattı. Mebusların oturacağı sıralar okullardan, gaz lambaları kahvehanelerden toplandı. O gün buradan yanan ışık bir daha hiç sönmeyecek kurtuluş yolunu aydınlatacaktı.

Atatürk 23 Nisan’ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

MECLİS DUALARLA AÇILDI
Meclis, 23 Nisan 1920'de milletin dualarıyla açıldı. Cuma namazının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi.

Atatürk 23 Nisan’ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

İlk gün 115 temsilci ile toplanan Meclis'in açılış konuşmasını en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey yaptı. Gazi Mustafa Kemal, oy birliği ile meclis başkanı seçildi.

Atatürk 23 Nisan’ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

Meşhur hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı "hakimiyet milletindir" sözü kürsünün arkasına asıldı. Tüm zorluklara rağmen istiklal mücadelesinde milli irade hakim kılındı.

SON DAKİKA