Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolundaki en büyük adım bundan tam 102 yıl önce atıldı. Zor şartlar altında kurulan Büyük Millet Meclisi toplandı, artık hakimiyet kayıtsız şartsız milletindi. Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan etmesi bu günü evrensel olarak da anlamlı hale getiriyor. Peki Atatürk hangi amaçla bugünü çocuklara adadı? Kararın arkasında hangi düşünce ve tecrübeler vardı?
23.04.2022 10:19 - Son Güncelleme: 23.04.2022 11:01
MECLİS DUALARLA AÇILDI
Meclis, 23 Nisan 1920'de milletin dualarıyla açıldı. Cuma namazının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi.