Atatürk 23 Nisan’ı neden çocuklara adadı? Tarihi kararın ardında hangi düşünce vardı?

YOKLUKTAN BAĞIMSIZLIĞA

Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak Meclis'in çatısını kapattı. Mebusların oturacağı sıralar okullardan, gaz lambaları kahvehanelerden toplandı. O gün buradan yanan ışık bir daha hiç sönmeyecek kurtuluş yolunu aydınlatacaktı.