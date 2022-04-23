Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde çocukları kabul etti

Biz de tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz.