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Tüm mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmiş! Evini ve arabasını ateşe verip canına kıydı

Çorum'da otomobili ile evini benzin dökerek ateşe veren 68 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Gülbahçe'nin 2 ay önce komuşarını mahalleyi havaya uçurmakla tehdit ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:04 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:07
Tüm mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmiş! Evini ve arabasını ateşe verip canına kıydı

Olay, saat 10.00 sıralarında Çorum'un Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi evi terk edince bunalıma girdiği öne sürülen Ali Rıza Gülbahçe, önce evinin önünde park halinde olan otomobiline benzin dökerek ateşe verdi, ardından 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine girdi.

Tüm mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmiş! Evini ve arabasını ateşe verip canına kıydı

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Gülbahçe, kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.
Bu arada evde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin bir odasının penceresinin çerçevesi yerinden çıktı, molozlar kaldırıma sıçradı.

Tüm mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmiş! Evini ve arabasını ateşe verip canına kıydı

Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, Gülbahçe'yi yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tüfekle başına 1 el ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirilen Gülbahçe'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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