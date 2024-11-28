İŞKUR başvuru ekranı: 88 bin 275 yeni iş ilanı açıldı!

İŞKUR'un Açık İş Haritası Nedir?

İŞKUR, işverenlerle iş arayanları buluşturmayı hedefleyen yeni bir sistem geliştirdi: Açık İş Haritası. Bu harita, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm iş ilanlarını detaylı bir şekilde görüntüleme imkânı sunuyor. Şu an İŞKUR sisteminde tam 88.275 açık iş ilanı bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.