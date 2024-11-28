İŞKUR başvuru ekranı: 88 bin 275 yeni iş ilanı açıldı!
İş Gücü ve İşsizlikle Mücadele Programı kapsamında, İŞKUR, Açık İş Haritası Uygulaması ile vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Bu yenilikçi uygulama, Türkiye genelindeki açık iş ilanlarını il ve ilçe bazında harita üzerinden görselleştirmeyi ve erişimini sağlamayı amaçlıyor. İş arayanlar, mesleklerine uygun fırsatları kolayca bulabilir ve işverenler ise aradıkları niteliklere sahip iş arayanlarla daha hızlı ve etkili iletişim kurabilir.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:05Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:02
İŞKUR, işverenlerle iş arayanları buluşturmayı hedefleyen yeni bir sistem geliştirdi: Açık İş Haritası. Bu harita, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm iş ilanlarını detaylı bir şekilde görüntüleme imkânı sunuyor. Şu an İŞKUR sisteminde tam 88.275 açık iş ilanı bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.
En Çok İş İlanı Hangi Şehirlerde?
Açık İş Haritası verilerine göre:
İstanbul: 21.846 iş ilanı ile listenin zirvesinde yer alıyor.
Ankara: 5.117 iş ilanıyla ikinci sırada.
Kocaeli: 4.606 iş ilanıyla üçüncü sırada.
Bursa: 4.285 iş ilanıyla dördüncü sırada bulunuyor.
Beden İşçisi: 20.538 ilanla en çok talep edilen pozisyon.
Temizlik Görevlisi: 3.280 ilan.
Satış Elemanı: 1.381 ilan.
Paketleme İşçisi: 1.322 ilan.
Ambar ve Depo Görevlisi: 1.303 ilan.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?
İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak oldukça basit:
İŞKUR e-Şube Üzerinden Kayıt: İş arayan kaydı oluşturmanız gerekiyor.
Açık Pozisyonları Görüntüleme: İŞKUR Açık İş Haritası adresine giriş yaparak size uygun ilanları inceleyebilirsiniz.
Başvuru Yapma: İlginizi çeken ilanlara online başvuru yapabilirsiniz.
Hangi Alanlarda Daha Fazla İş Fırsatı Var?
Açık İş Haritası, özellikle iş arayanlara ihtiyaç duyulan sektörlere hızlı erişim sağlıyor. Bu durum iş arayanların istihdam edilme sürecini hızlandırırken işverenlerin de açık pozisyonlarını daha kısa sürede doldurmasına yardımcı oluyor.
Türkiye'nin Yeni İstihdam Seferberliği
İstihdamın artırılması, işsizlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasının canlandırılması için başlatılan bu uygulama, Türkiye'deki iş gücü seferberliğinin önemli bir ayağı.
Daha Fazla Bilgi ve Başvuru İçin
İŞKUR'un açık iş ilanlarına göz atmak veya başvuru yapmak için: 👉 Açık İş Haritası 👉 İŞKUR Bilgi Hattı: 170