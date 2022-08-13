Tüm illerde başladı! 800 TL ile 3 gün tatil fırsatı! Yemek, konaklama bedava! 18-30 yaşa yok böyle fırsat!

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı uygulaması ilgi görüyor. Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor. Uygulamayla yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilini önceki yıllarda çadır kurarak geçiren Sakarya Üniversitesi öğrencisi İbrahim Ethem Yıldırım oldu. 3 gün boyunca oldukça uygun fiyata yapılan tatilin detayları merak edildi. Peki, KYK ücretsiz yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK ücretsiz yurt başvurusu şartları neler? İşte merak edilenler...