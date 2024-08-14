TÜİK istatistikleri yayımladı! Binlerce kişi akın akın geldi! İşte Türkiye'de en çok göç alan il

1 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. Yayımlanan bültende Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiğini duyuruldu. Peki, Türkiye'de insanlar en çok hangi şehre göç ediyor? İşte detaylar...

2 KADINLARIN ORANI DAHA FAZLA Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre; Türkiye'de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.