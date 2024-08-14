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TÜİK istatistikleri yayımladı! Binlerce kişi akın akın geldi! İşte Türkiye'de en çok göç alan il

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında Türkiye genelinde 3 milyon 450 bin 953 kişinin şehirler arasında göç ettiğini duyurdu. Peki, en çok ve en az göç alan iller hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:58 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 12:16
TÜİK istatistikleri yayımladı! Binlerce kişi akın akın geldi! İşte Türkiye’de en çok göç alan il 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. Yayımlanan bültende Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiğini duyuruldu. Peki, Türkiye'de insanlar en çok hangi şehre göç ediyor? İşte detaylar...

TÜİK istatistikleri yayımladı! Binlerce kişi akın akın geldi! İşte Türkiye’de en çok göç alan il 2

KADINLARIN ORANI DAHA FAZLA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre; Türkiye'de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

TÜİK istatistikleri yayımladı! Binlerce kişi akın akın geldi! İşte Türkiye’de en çok göç alan il 3

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL
Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. Ancak en çok göç veren il de yine İstanbul oldu.

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