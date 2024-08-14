Yurt dışına tatile çıkmayı düşünenler dikkat! Vizesiz gidilecek ülkeler listesi belli oldu

Tatil planlarınızı yaparken vize işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız pasaport alarak seyahat edebileceğiniz ülkeler harika bir seçenek sunuyor. Hem konforlu bir tatil yapmak hem de yeni yerler keşfetmek isteyenler için "Hangi ülkelere vizesiz gidebilirim?" sorusunun cevabını sizin için derledik.