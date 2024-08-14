Yurt dışına tatile çıkmayı düşünenler dikkat! Vizesiz gidilecek ülkeler listesi belli oldu

Tatil planlarınızı yaparken vize işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız pasaport alarak seyahat edebileceğiniz ülkeler harika bir seçenek sunuyor. Hem konforlu bir tatil yapmak hem de yeni yerler keşfetmek isteyenler için "Hangi ülkelere vizesiz gidebilirim?" sorusunun cevabını sizin için derledik.
Seyahat planları yaparken sıkça karşılaştığımız pasaport ve vize engelleri caydırıcı bir etken olabiliyor. Ancak dünyanın dört bir yanında, yalnızca kimliğinizle adım atabileceğiniz, keşfedilmeyi bekleyen birçok ülke bulunuyor. İşte sadece uçak bileti alarak gidebileceğiniz ülkeler listesi!
AZERBAYCAN
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
ANDORRA
Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.