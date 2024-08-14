Beren Su Bolat'ın ölümünde bilirkişi raporu çıktı: ABB'nin korkunç ihmali!

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın hayatını kaybettiği asansör faciasının bilirkişi raporu çıktı. Yürütülen soruşturmada Beren Su Bolat'ın ihmaller zinciri sonucu öldüğü anlaşıldı. Bilirkişi raporunda, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kurtarma sırasında gerekli tedbirler almadığına dikkat çekildi.
Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın hayatını kaybettiği asansör faciasının bilirkişi raporu çıktı. Yürütülen soruşturmada Beren Su Bolat'ın ihmaller zinciri sonucu öldüğü anlaşıldı.
Beren Su Bolat'ın hayatını kaybettiği talihsiz olay 23 Temmuz'da Ankara'nın Sincan İlçesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki Beren Su misafirlik için gittiği arkadaşının evinde bindiği asansörde 5 ve 6 kat arasında mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sırasında asansör boşluğuna düşen Beren Su, kurtarılamadı.
(İtfaiye ekibinin elinde termos ile olaya müdahale ettiği görüldü)