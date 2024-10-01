TÜİK duyurdu! Zirvede hangi il var? Eğitim düzeyi en yüksek ve en düşük iller bu listede!

TÜİK'in bugün paylaştığı listeye göre eğitim düzeyi en düşük ve en yüksek iller açıklandı! Eğitim kademelerine göre muhtemel eğitim sürelerinin il bazında açıklandığı listede bazı illerde düşüş gözlemlenirken bazı illere dair verilerde ise yükseliş kaydedildi. Öte yandan TÜİK verilerine göre eğitim süresi arttıkça yaşam süresi de uzuyor. Peki TÜİK'in yayınladığı listede eğitim düzeyi en yüksek ve en düşük il hangisi? İşte habere dair merak edilen detaylar...

MES nedir? TÜİK verilerine göre muhtemel eğitim süresi (MES), en genel tanımıyla; ilgili eğitim kademesine giriş yaşında olan bir kişinin, belirtilen eğitim kademesinde geçirmesi olağan olan örgün eğitim süresini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye dâhil olmak üzere tüm ülkeler için ülkeler düzeyinde yayımlanan MES, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretilerek kamuoyu ile paylaşılmakta.