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Eski futbolcu Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! Tutuklananların sicilleri kirli çıktı

İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananların "yaralamadan", "adam öldürmeye" kadar birçok suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:54 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:54
Eski futbolcu Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! Tutuklananların sicilleri kirli çıktı

Fenerbahçe yönetimine sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Eski futbolcu Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! Tutuklananların sicilleri kirli çıktı

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

Eski futbolcu Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! Tutuklananların sicilleri kirli çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ifadesi alınan Serhat Akın; "Olay saatinde arkadaşım B.T. ile adreste bulunan ve yorumculuk yaptığım stüdyodan çıkarak aracıma bineceğim sırada kafasında motosiklet kaskı olan bir kişi bana doğru ateş etti. Daha sonra şahıs kendisini bekleyen ve plaka bilgisini alamadığım motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı" dedi.

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