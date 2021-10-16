Belirtileri Kovid-19’a benziyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske ve mesafe çağrısı yaparak uyardı

"İHMALLER SEBEBİYLE CİDDİ ARTIŞ VAR"

Bakan Koca paylaşımında, "Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." dedi.



