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Belirtileri Kovid-19'a benziyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske ve mesafe çağrısı yaparak uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gribal enfeksiyonlar ile koronavirüs arasındaki belirtilerin benzer olduğunu ifade etti. Maske ve mesafenin önemine dikkat çeken Bakan Koca, tedbirlerdeki ihmaller sebebiyle ciddi artış olduğunu söyledi. Koca, "Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" dedi.

16.10.2021 22:27 - Son Güncelleme: 16.10.2021 22:46
Belirtileri Kovid-19’a benziyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske ve mesafe çağrısı yaparak uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile gribal enfeksiyonlar arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

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Belirtileri Kovid-19’a benziyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske ve mesafe çağrısı yaparak uyardı

"İHMALLER SEBEBİYLE CİDDİ ARTIŞ VAR"
Bakan Koca paylaşımında, "Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." dedi.

Belirtileri Kovid-19’a benziyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske ve mesafe çağrısı yaparak uyardı

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı

Belirtileri Kovid-19’a benziyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske ve mesafe çağrısı yaparak uyardı

16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

Belirtileri Kovid-19’a benziyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske ve mesafe çağrısı yaparak uyardı

16 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 537 vaka tespit edildi.

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