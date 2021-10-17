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Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi

SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi

Son dakika haberleri... Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yapıldı. 23 bin personelin katılımıyla yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutulurken,53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.Uygulamada ayrıca 12 bin 139 ticari taksi denetlendi, 73'ü trafikten men edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

17.10.2021 12:07 - Son Güncelleme: 17.10.2021 12:07
SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi

Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanmış, bu yılın Temmuz ayında ise yürürlüğe girmişti.

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SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi

Bu düzenleme ile vale hizmetine ilişkin genel ilke ve esaslar ile vale hizmeti veren işletmeler, iş yerleri, vale görevlisinde aranacak şartlar ve bunların yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmişti.

SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi

Buna göre vale hizmeti sunan iş yeri ruhsatına bu hizmeti ana faaliyetine tali faaliyet olarak ekletecek. Ekletmeyen iş yerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmeti sunan iş yerlerinin bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermesi zorunlu olacak.

SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi

Vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levhanın herkesin göreceği şekilde asılı olacak ve müşteriler vale hizmeti almaya zorlanamayacak.

SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi

Vale hizmet bedelinin sürücünün görebileceği şekilde tabelada belirtilecek. Vale hizmeti sunan işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak, olası hasar ve cezayı ise ödemekle yükümlü olacak. Sunulan vale hizmeti en fazla 3 kilometre yarıçapı içerisinde karşılanacak.

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