SON DAKİKA: Türkiye genelinde vale ve taksi denetimi! 45 valeye idari yaptırım uygulandı 73 taksi trafikten men edildi
Son dakika haberleri... Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yapıldı. 23 bin personelin katılımıyla yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutulurken,53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.Uygulamada ayrıca 12 bin 139 ticari taksi denetlendi, 73'ü trafikten men edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
17.10.2021 12:07
- Son Güncelleme: 17.10.2021 12:07
Buna göre vale hizmeti sunan iş yeri ruhsatına bu hizmeti ana faaliyetine tali faaliyet olarak ekletecek. Ekletmeyen iş yerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmeti sunan iş yerlerinin bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermesi zorunlu olacak.