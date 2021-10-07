Haberler Güncel İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu açıkladı: 2 doz koronavirüs aşısı olan kışı rahat geçirir mi? İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu açıkladı: 2 doz koronavirüs aşısı olan kışı rahat geçirir mi? İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgını sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 20 ile 40 yaş arasındaki pozitif vaka oranındaki artışa dikkat çeken Kemal Memişoğlu, vatandaşlara aşı çağrısı yaptı. Biontech aşısı olanlar için 3. doza gerek olmadığının altını çizen Memişoğlu, "Özelikle iki doz Sinovac yaptıranların 3. doz aşılarını yapması öneriliyor" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar... 07.10.2021 18:14 - Son Güncelleme: 07.10.2021 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "20 ile 40 arasındaki pozitif vaka oranı olarak onlarda yükseldi biraz geçmişe göre" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR Memişoğlu, "Şu anda biz 20 milyon doz aşı yaptık ve 2. dozlarını tamamlayan oranı yüzde 69. Tek doz aşı oranımız da yüzde 80 bandına yaklaşmış durumda. Bu iyi bir rakam. Daha iyi olacak inşallah. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Kovid'le ilgili korku ve tedirginlik yaşamalarını istemiyoruz. Uyumsuzluk göstermelerini de istemiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar... İSTANBUL'DA SON DURUM

Türkiye'ye benzer, Türkiye'yi yansıtıyor. Aşılardan sonra özellikle yaşlı grubumuz çok uyum gösterdi, 65 yaş üzeri aşılama oranımız İstanbul için söylüyorum yüzde 95 bandında. Bunların çok büyük bir oranı üçüncü doz aşılarını da yaptırdılar. Ve bu genç nüfustaki hareketliliğin getirdiği, aynı zamanda yaşlı nüfusun da aşıya uyum göstermesiyle hasta ve vaka sayılarımızda genç nüfusta biraz daha fazla olmaya başladı.

Memişoğlu, \"Şu anda biz 20 milyon doz aşı yaptık ve 2. dozlarını tamamlayan oranı yüzde 69. Tek doz aşı oranımız da yüzde 80 bandına yaklaşmış durumda. Bu iyi bir rakam. Daha iyi olacak inşallah. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Kovid'le ilgili korku ve tedirginlik yaşamalarını istemiyoruz. Uyumsuzluk göstermelerini de istemiyoruz\" ifadelerini kullandı.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

İSTANBUL'DA SON DURUM

Türkiye'ye benzer, Türkiye'yi yansıtıyor. Aşılardan sonra özellikle yaşlı grubumuz çok uyum gösterdi, 65 yaş üzeri aşılama oranımız İstanbul için söylüyorum yüzde 95 bandında.

Bunların çok büyük bir oranı üçüncü doz aşılarını da yaptırdılar. Ve bu genç nüfustaki hareketliliğin getirdiği, aynı zamanda yaşlı nüfusun da aşıya uyum göstermesiyle hasta ve vaka sayılarımızda genç nüfusta biraz daha fazla olmaya başladı.

VAKA SAYILARI O YAŞ GRUBUNDA YÜKSELİŞTE

20 ile 40 arasındaki pozitif vaka oranı olarak onlarda yükseldi biraz geçmişe göre...

Yatış oranı daha az, hem gençliğin verdiği immün sistemin kuvvetli olması, hem de aşılamanın daha immün sistemleri kuvvetli olduğu için aşının koruyucu etkisi daha fazla olduğu için bunlarda yatış oranımız az ama vaka sayıları anlamında şu anda en çok vaka gördüğümüz grup bu genç grupta.

AŞI ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

'Salgın bitti' kelimesini herkes bekliyor. 1.5 senelik süreç insanları da yordu. Bu salgın devam ediyor, bitmedi. Salgını aklımızdan çıkartmamamız lazım. Ama bir şey daha var, ana gündem maddesi olarak da aslında Kovid'i biraz ana gündemden de çıkarmamız lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü 1.5 senedir bunu yaşıyoruz. Aşağı yukarı seyrinin nasıl olacağını öngörüyoruz. Burada çok önemli avantajımız oluşmuş durumda, o da aşı. Ben vatandaşlarımızın çoğuna teşekkür ediyorum çünkü uyum gösterdiler.

AŞI KARŞITLIĞI...

Biraz aşı tereddüdü olan insanlarımız vardı. Onlar da bakınca yoğun bakımlara yatış oranına, ölüm oranlarına, aşıyla yaklaşık 10'da 9 oranında azaltması insanların aşıya güvenini arttırdı.

Sağlık sistemlerinde bazen flu alanlar var. Bu flu alanlardan yararlanan maalesef spekülatif söylemleri olan insanları önce insanlar inanırlar ama sonra bakarlar doğru nedir ispatlanmışsa ona yönelirler. Şu anda da öyle oldu. aşı konusunda insanlarımızın talebinden ve uyumundan memnunum. Tabi ki insanları ikna etmemiz gerekecek. Sonuçta insanlar kendi vücutları ile ilgili kararı kendileri vereceklerdir.

2 DOZ AŞI OLAN KIŞI RAHAT GEÇİRİR Mİ?

Sinovac aşı dediğimiz inaktif aşıda 3-4 aylık bir süreç sonrasında etkinliğinin biraz daha azaldığı ispatlanmış durumda. Biontech aşısı gibi mRNA aşılarında bu sürenin daha uzun olduğu ifade ediliyor. Bilim dünyasında bu ispatlanmış durum. Biontech aşıları olanlar için 3. doza gerek olmadığı Bilim Kurulu tarafından söylendi. Ama özelikle iki doz Sinovac yaptıranların 3. doz aşılarını yapması öneriliyor zaten.

BİLİM KURULU KARAR VERECEK

2 doz Biontech aşısı olanlar 3. doz aşı olmalıyım kaygısı şu an için duymamalı ama belli bir süre sonra ne olacak, nasıl seyredecek onu tabi Bilim Kurulu karar verecektir.

Özellikle 50 yaş üzeri, bir kısım insanımız 3. doz ile ilgili tedirginlik yaşadı, onların da olması gerekiyor. ben özellikle birinci dozunu yapmış ama tereddüdü olan insanların da aşıya gitmesini ve 2. doz aşısını tamamlamasını bekliyoruz. Bu önemli. Aşı sizi esasında koruma sistemlerini daha virüs gelmeden o virüsü tanıtarak hazır hale getirmek. Düşmanınızı tanımanız öncelikli. Aşının virüsü öldürmediği biliniyor. aşı, insanların korunma sistemlerinde virüsü daha az etkin hale getirmeyi sağlıyor. Bazen 'Aşı oldum, ben hasta oldum' diyen insanlar olabilir. Kendinizin bedeni kuvvetliyse ve bakıyorsanız, spor yapıyorsanız, düzgün besleniyorsanız her türlü hastalıktan kendi bedeniniz kendini koruyor zaten ama aşı buna yardımcı bir faktör.

İSTANBUL'DA AŞILAMADA SON DURUM

Şu anda biz 20 milyon doz aşı yaptık ve 2. dozlarını tamamlayan oranı yüzde 69. Tek doz aşı oranımız da yüzde 80 bandına yaklaşmış durumda. Bu iyi bir rakam. Daha iyi olacak inşallah. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Kovid'le ilgili korku ve tedirginlik yaşamalarını istemiyoruz. Uyumsuzluk göstermelerini de istemiyoruz.

Ama sağlık sistemimiz anlamında biz her türlü mücadeleye hazırız. Son bir hafta 10 gündür İstanbul'da çok az da olsa bir sayı vaka artışımız var ama bunlar ne yoğun bakıma ne hasta yatışlarımızı etkilememiş durumda. Öngörümüz biraz artış olabilir vaka sayıları anlamında. Ama bu bizim sağlık altyapımızın, insan sayımızın yönetemeyeceği bir sayı olmayacağını görüyoruz. İnsanlar uyum gösterdikçe, aşı yaptırdıkça yoğun bakım ölüm oranlarının azalacağını öngördüğümüz için de.. Salgın bitmediğini herkes bilsin, kendini korusun, önlemlerini alsın, ama birinci madde olarak Kovid'i beynimizden çıkarmamız lazım.

TURKOVAC ÇARE OLACAK MI?

Olacak tabi. Türk bilim insanlarının ve altyapımızın inşallah çok yakında meyvesi olan aşıyı insanlarımızın hizmetine sunacağız.



İSTANBUL'DA EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Okulların kapanması ile ilgili karar alınmış durumda; kapanmayacak artık okullar ve biz bunu yönetmek durumundayız. Okulları sınıf sınıf MEB ile birlikte her öğrenciyi takip edebilir haldeyiz. Böyle olunca o sınıfla ilgili risk varsa o sınıfla ilgili karar alınabiliyor. Altyapımız bunu takip edebilecek güce sahip. Böyle olunca da biz anlık olarak okulları, sınıfları, öğrencileri takip edebiliyoruz. Okullar şu anda kesinlikle kapatılmaması ile ilgili dirayet var, karar var. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Okulların açılması salgının çok fazla miktarda artmasına sebebiyet vermediğini bilsin insanlarımız.

Kapatsanız bile o çocuk dışarıda hareketliyse zaten bulaştırıyor. Eğer siz kısıtlama verirseniz, kapalı ortamlarda bu sefer birliktelik oluşmaya başlıyor. bütün kurumları ile Türkiye başarılı bir süreç yönetti.

Bizler sadece meslek yapmıyoruz, sanat da yapıyoruz. Sağlık, insanı seven bir sanat türü. Türkiye'de sağlık çalışanları özveri ile çalışıyor. Ama bazen şiddet olayları bizim moralimizi bozuyor. Toplumun şiddete sıfır tolerans göstermesi lazım.

Sağlıkçılara sahip çıkması lazım. Yanlış davranışlar olabilir ama Türk toplumu sağlık çalışanı bakımından çok şanslı. Onların kıymetini bilmeyi bütün toplumdan bekliyoruz.