TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu! 100.yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti

Başkan Erdoğan, "Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü verdik." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'a konuşmasının ardından TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanıp geliştirilen ve üretilen ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü uydu olan İMECE'nin 1/12 ölçekli maketi ile TÜBİTAK Kutup Bilimleri Ansiklopedisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.