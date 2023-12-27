TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu! 100.yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında 21 farklı üniversite ve araştırma kurumundan bilim insanına 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülünü sahiplerine verdi. Aynı zamanda programda katılımcılarla fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan sahneye Mikdat Kadıoğlu 'nun eşi Neşe Kadıoğlu'nu da davet etti. İşte törenden detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan, "Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü verdik." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'a konuşmasının ardından TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanıp geliştirilen ve üretilen ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü uydu olan İMECE'nin 1/12 ölçekli maketi ile TÜBİTAK Kutup Bilimleri Ansiklopedisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.