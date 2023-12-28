HAVA DURUMU | Yılbaşında hava nasıl olacak? Yağış var mı? Meteoroloji'den son dakika haritası geldi: İstanbul, İzmir, Ankara...

Türkiye yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken vatandaşlar 'yılbaşında hava nasıl olacak?' sorusunu sormaya başladı. Bununla birlikte son dakika olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Aralık ve 1 Ocak'ı da kapsayan 5 günlük haritayı açıkladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa'da hava nasıl olacak? Yılbaşında yağmur yağacak mı? İşte 5 günlük harita...
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala vatandaşlar 'Yılbaşında hava nasıl olacak?' sorusunu araştırmaya başladı. Yurt genelindeki yılbaşı hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Peki yılbaşında kar yağışı, yağmur görülecek mi? Yılbaşında İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji'den son dakika olarak yılbaşını da kapsayan 5 günlük harita geldi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre; 29 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük hava tahmin haritası...
29 ARALIK CUMA