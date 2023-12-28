HAVA DURUMU | Yılbaşında hava nasıl olacak? Yağış var mı? Meteoroloji'den son dakika haritası geldi: İstanbul, İzmir, Ankara...

Türkiye yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken vatandaşlar 'yılbaşında hava nasıl olacak?' sorusunu sormaya başladı. Bununla birlikte son dakika olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Aralık ve 1 Ocak'ı da kapsayan 5 günlük haritayı açıkladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa'da hava nasıl olacak? Yılbaşında yağmur yağacak mı? İşte 5 günlük harita...