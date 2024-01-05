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31 Mart zaferi yükleniyor | Pazar günü İstanbul'da büyük heyecan! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklıyor! İşte o iller

Gerçek belediyecilik ve hizmet anlayışıyla emin adımlarla yerel seçimlere giden AK Parti'de gözler İstanbul'a çevrildi. Büyük bir heyecan ile 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylar açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise Ankara'da açıklanacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Pazar günü adayların bir kısmını İstanbul'da açıklayacağız. 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 adayın açıklanacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanımız da dile getirmişti, adayların yarısına yakını açıklamış olacağız. Kalanları Ankara'da yeni salonda açıklayacağız" dedi. İşte pazar günü açıklanacak o iller...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 18:15 Güncelleme 05 Ocak 2024, 18:18
31 Mart zaferi yükleniyor | Pazar günü İstanbul’da büyük heyecan! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklıyor! İşte o iller 1

AK Parti büyük lansmanı, beyannamenin de açıklanacağı 15 Ocak'ta planlıyor. İlçe adaylarının tanıtımını her il kendi hazırladığı bir organizasyon ile yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin ilçe aday tanıtımlarına Başkan Erdoğan'ın katılması öngörülüyor. Diğer illerin ilçe tanıtımlarına ise genel başkan yardımcıları katılacak.

31 Mart zaferi yükleniyor | Pazar günü İstanbul’da büyük heyecan! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklıyor! İşte o iller 2

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda Anadolu Sohbetleri'nin Konuğu olan Yavuz, AK Parti'nin aday belirleme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Ankara ve İstanbul'da bu seçimi alacağız. İmamoğlu ve Yavaş'ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti'nin lehine işliyor" dedi.

31 Mart zaferi yükleniyor | Pazar günü İstanbul’da büyük heyecan! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklıyor! İşte o iller 3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"ZAMAN BASKISI YOK ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE GİDİYOR"
AK Parti geç mi kalıyor, sesleri yükseldi. Öngördüğümüz takvimde sapma yok. Geçen dönem bu işin bitişi ocak sonuydu, yine ocak sonunda bitirmiş olacağız. O dönemde kasımda açıklamaya başlamıştık, bu dönem ocakta başladık. Kasımda başlayan takvimi yine ocakta bitirmiştik. Yine Ocak sonunda bitireceğiz. Öngördüğümüz takvim Ocak sonuna kadar devam etmesiydi. Zaman baskısı yok öngördüğümüz şekilde gidiyor.

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