31 Mart zaferi yükleniyor | Pazar günü İstanbul'da büyük heyecan! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklıyor! İşte o iller

1 AK Parti büyük lansmanı, beyannamenin de açıklanacağı 15 Ocak'ta planlıyor. İlçe adaylarının tanıtımını her il kendi hazırladığı bir organizasyon ile yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin ilçe aday tanıtımlarına Başkan Erdoğan'ın katılması öngörülüyor. Diğer illerin ilçe tanıtımlarına ise genel başkan yardımcıları katılacak.

2 Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda Anadolu Sohbetleri'nin Konuğu olan Yavuz, AK Parti'nin aday belirleme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Ankara ve İstanbul'da bu seçimi alacağız. İmamoğlu ve Yavaş'ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti'nin lehine işliyor" dedi.