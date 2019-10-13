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Terör sevicilerin Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çabaları devam ediyor!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör sevicileri, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'na karşı manipülasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştı. Sahte fotoğraflar yapılan manipülasyonlar tek tek çürütülüyor. İşte o sahte fotoğrafların gerçekleri...

13.10.2019 13:05 - Son Güncelleme: 13.10.2019 13:05
Terör sevicilerin Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çabaları devam ediyor!

Bununla birlikte, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e müdahalesi sırasında yaralanmış bir kız çocuğunun yer aldığı Kasım 2018 tarihli fotoğraf karesini kullanan örgüt yanlısı bir kullanıcı, dezenformasyon yapma girişiminde bulundu.

Terör sevicilerin Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çabaları devam ediyor!

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.

Terör sevicilerin Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çabaları devam ediyor!

Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüz binlerce Faslının katıldığı "Yeşil Yürüyüş" sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

Terör sevicilerin Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çabaları devam ediyor!

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekat'a sosyal medyada bilgi kirliliği ile mücadele ediliyor. Suriye iç savaşına ait eski fotoğraflar kullanılarak algı haberleri yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor.

Terör sevicilerin Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çabaları devam ediyor!

Aynı şekilde, örgüt destekçileri tarafından dolaşıma sokulan, kulaklarını tıkayarak havaya bakan çocukların görüldüğü fotoğrafın Aralık 2016'da Yemen'de çekildiği ortaya çıktı.

Terör sevicilerin Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çabaları devam ediyor!

Manipülatör bir hesap tarafından paylaşılan tozlar içindeki bir mahallede çığlık atan bir çocuğun görüldüğü başka bir fotoğrafın ise Şubat 2018'de Suriye iç savaşı sırasında kaydedildiği anlaşıldı.

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