Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler
Son dakika haberi! Wuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Ankara'ya indi. Uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hasta bulunmuyor." dedi. İşte Ankara'dan ilk görüntüler...
01.02.2020 22:07
- Son Güncelleme: 01.02.2020 22:11
Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.
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