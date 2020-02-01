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Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Son dakika haberi! Wuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Ankara'ya indi. Uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hasta bulunmuyor." dedi. İşte Ankara'dan ilk görüntüler...

01.02.2020 22:07 - Son Güncelleme: 01.02.2020 22:11
Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.

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Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

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Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülecek.

Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.

Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak.

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