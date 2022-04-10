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TSK'da kamikaze İHA KARGU'ların sayısı artıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin harekat sahasında elini güçlendiren Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'nun yeni teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA
10.04.2022 16:19 - Son Güncelleme: 10.04.2022 16:29
TSK’da kamikaze İHA KARGU’ların sayısı artıyor

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından üretilen sistemin görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TSK’da kamikaze İHA KARGU’ların sayısı artıyor

İsmail Demir, "KARGU teslimatlarına devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren KARGU'nun yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TSK’da kamikaze İHA KARGU’ların sayısı artıyor

"Kamikaze İHA" olarak tanınan KARGU'nun, benzerlerinden üstün özelliklerine dikkat çekilen videoda da bu sistemin artırılmış görev süresi, artırılmış görev irtifası, düşük ses seviyesi ile hızlı, çevik, akılı ve güçlü bir yapıda olduğu kaydedildi.

TSK’da kamikaze İHA KARGU’ların sayısı artıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, milli ve yenilikçi ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, deniz platformları alanından sonra taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

TSK’da kamikaze İHA KARGU’ların sayısı artıyor

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.

İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.

Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu'nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı.

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