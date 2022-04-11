Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Antalya'daki Manavgat yangınında, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Mağdurlar için bir yılda bitirilmesi planlanan, yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız" ifadeleriyle mutluluklarını dile getirdi.
Geniş bir alana yayılan yangınlar 10'uncu günde söndürülürken, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.
Bir yılda bitirilmesi planlanmasına rağmen, büyük bölümü 8 ayda tamamlanan evlerin ilk hak sahipleri, anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.
HAK SAHİPLERİ ÇOK MUTLU
Ahmet Özen (63) ve eşi Urkıye Özen (63) : "Canımızı zor kurtardık. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. AFAD hemen bahçemize geçici prefabrik ev yaptı. Yanan evimizin yerine yapılan 2 katlı yalıtımlı özel mimarili evimiz bitti sayılır. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 8 ayda tamamladılar. Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız."