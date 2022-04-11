Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı’nda Başkan Erdoğan’dan alacak

Geniş bir alana yayılan yangınlar 10'uncu günde söndürülürken, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.