RAMAZAN İMSAKİYE
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Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan alacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Antalya'daki Manavgat yangınında, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Mağdurlar için bir yılda bitirilmesi planlanan, yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız" ifadeleriyle mutluluklarını dile getirdi.

11.04.2022 09:06 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:17
Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı’nda Başkan Erdoğan’dan alacak

Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Antalya'daki Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı’nda Başkan Erdoğan’dan alacak

Geniş bir alana yayılan yangınlar 10'uncu günde söndürülürken, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.

Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı’nda Başkan Erdoğan’dan alacak

ÇİFTE BAYRAM
Antalya'da 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yangın afetinden sonra Manavgat ve mahallerinde 5 Etap halinde 1035 konut, Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesinde 96 Konut, Alanya'nın Bayır Mahallesinde 108 Konut ve 2 Etap halinde 600 ahırın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı’nda Başkan Erdoğan’dan alacak

Bir yılda bitirilmesi planlanmasına rağmen, büyük bölümü 8 ayda tamamlanan evlerin ilk hak sahipleri, anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.

Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı’nda Başkan Erdoğan’dan alacak

HAK SAHİPLERİ ÇOK MUTLU
Ahmet Özen (63) ve eşi Urkıye Özen (63) : "Canımızı zor kurtardık. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. AFAD hemen bahçemize geçici prefabrik ev yaptı. Yanan evimizin yerine yapılan 2 katlı yalıtımlı özel mimarili evimiz bitti sayılır. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 8 ayda tamamladılar. Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız."

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