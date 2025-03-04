"TÜRKİYE ESKİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ AKTÖR OLABİLİR" 1945'te ABD, Rusya ve İngiltere'nin katıldığı ve dünyanın paylaşıldığı Yalta süreci ile bugünün arasındaki farkı da açıklayan Övür,

"Yalta-1945 konferansından farklı olarak masada İngiltere yok. Amerika'nın tek kutuplu dünya jandarmalığından geri çekildiği için artık sadece ABD ve Rusya masada ve yeni düzeni tasarlıyor. Yeni düzen 3, 4 ya da 8 kutuplu olabilir. Bu yeni düzen henüz netleşmedi. Çeşitli alternatifler var. Türkiye de bu yeni düzende eskisinden daha önemli bir aktör olabilir." dedi.

DÜNYA DÜZENİ DEĞİŞİYOR! BAŞKAN ERDOĞAN BOŞUNA TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEMİYOR İngiltere'nin artık global bir güç olmadığına dikkat çeken Övür, "Zelenski'nin Oval Ofis'e çağrılması ve orada rezil edilmesi senaryo ile olmuştur. Yani artık Ukrayna yeni dönemde Rusya'ya karşı Avrupa'ya terk edilmiştir. Yeni ABD yönetimi, Avrupa Birliği ile ilişkisini koparmıştır. Rusya ile ABD'nin yakınlaşıp, Çin'den uzaklaşması ve Çin'in yalnız bırakılması planını işlemekteler. " ifadelerini kullandı. Avrupa'nın Ukrayna'yı kışkırtmaya devam ettiğine vurgu yapan Övür, "Avrupa ve ABD'deki sırrı çözülemeyen patlamalar ve saldırılar sürecin hiç de kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Görünen o ki 1945'te kurulan dünya düzeni yıkılıyor. Başkan Erdoğan boşuna iç cepheyi güçlendirme ve "terörsüz Türkiye" hedefinde ısrar etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da AB ile ABD arasında sıkışan Ukrayna'nın önünde acımasız iki seçenek bulunduğuna dikkat çekti. Müderrisoğlu bu seçenekleri " Ya "Rus askeri işgali" ya da "ABD'nin ekonomik işgali!" şeklinde sıraladı.