Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün itibarıyla Türkiye'yi etkisi altına alacak yoğun toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu. Toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Peki hangi şehirler risk altında? İşte merak edilen hava durumu tahminleri.
Türkiye'yi Bekleyen Meteorolojik Tehlikeler: Kuvvetli Rüzgar, Çığ ve Toz Taşınımı Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyururken, bazı bölgeler için önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olacak hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Yağışlar Karla Karışık Olacak
Meteorolojik tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların Muğla, Antalya'nın batısı, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van'ın doğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Özellikle Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Diğer bölgelerde ise yağışların sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar Marmara ve Ege'yi Etkisi Altına Alacak
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden eserken, yurdun güneydoğusunda güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette hissedilecek.
Ancak Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
Çığ Tehlikesi Kapıda! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Risk Yüksek
Son günlerde etkili olan kar yağışı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluşmasına neden oldu. Bu bölgelerde eğimli arazilerde çığ riski bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan vatandaşların, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak gerekli tedbirleri alması gerekiyor.
Güneydoğu'da Toz Taşınımı Bekleniyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı etkili olacak.
Hava kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu durum nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerekiyor.
Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden, sürücülerin de trafikte dikkatli olması tavsiye ediliyor.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, özellikle batı ve güney kesimlerde bahar havası yaşatabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
4 MART MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Marmara'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, ancak zamanla az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi (30-60 km/saat) tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle düşük rakımlı alanlarda pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Edirne: 13°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kırklareli: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 11°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Ege Bölgesi
Ege'de parçalı bulutlu hava hakim olacak, ilerleyen saatlerde ise az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlü rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Bölgede genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir. Antalya'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir.
Adana: 22°C, parçalı bulutlu
Antalya: 19°C, parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı
Hatay: 20°C, parçalı bulutlu
Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis etkili olabilir. Genel olarak az bulutlu bir hava hakim olacak.
Ankara: 9°C, az bulutlu
Çankırı: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 10°C, az bulutlu
Konya: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Bölgesi Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, zamanla az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis oluşabilir.
Bolu: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz'in yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
Artvin: 6°C, çok bulutlu, kıyılar yağmurlu
Samsun: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Amasya: 10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Trabzon: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde hafif karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Van'ın doğusunda öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Erzurum: 2°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
Kars: 3°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 5°C, çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ayrıca, bölge genelinde toz taşınımı etkili olabilir.
Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)