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Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye'yi etkisi altına alacak yoğun toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu. Toz bulutlarının özellikle Güneydoğu Anadolu'da hava kalitesini düşüreceği ve görüş mesafesini azaltacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller etkilenecek? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte MGM il il hava durumu raporu!

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 06:50 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 06:50
Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün itibarıyla Türkiye'yi etkisi altına alacak yoğun toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu. Toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Peki hangi şehirler risk altında? İşte merak edilen hava durumu tahminleri.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Türkiye'yi Bekleyen Meteorolojik Tehlikeler: Kuvvetli Rüzgar, Çığ ve Toz Taşınımı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyururken, bazı bölgeler için önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olacak hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Yağışlar Karla Karışık Olacak
Meteorolojik tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların Muğla, Antalya'nın batısı, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van'ın doğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Özellikle Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Diğer bölgelerde ise yağışların sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Kuvvetli Rüzgar Marmara ve Ege'yi Etkisi Altına Alacak

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden eserken, yurdun güneydoğusunda güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette hissedilecek.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Ancak Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Çığ Tehlikesi Kapıda! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Risk Yüksek

Son günlerde etkili olan kar yağışı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluşmasına neden oldu. Bu bölgelerde eğimli arazilerde çığ riski bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan vatandaşların, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Güneydoğu'da Toz Taşınımı Bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı etkili olacak.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Hava kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu durum nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerekiyor.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden, sürücülerin de trafikte dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, özellikle batı ve güney kesimlerde bahar havası yaşatabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

4 MART MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Marmara'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, ancak zamanla az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi (30-60 km/saat) tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle düşük rakımlı alanlarda pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Edirne: 13°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Kırklareli: 12°C, parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 11°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Ege Bölgesi

Ege'de parçalı bulutlu hava hakim olacak, ilerleyen saatlerde ise az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlü rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Akdeniz Bölgesi

Bölgede genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir. Antalya'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Adana: 22°C, parçalı bulutlu

Antalya: 19°C, parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı

Hatay: 20°C, parçalı bulutlu

Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis etkili olabilir. Genel olarak az bulutlu bir hava hakim olacak.

Ankara: 9°C, az bulutlu

Çankırı: 9°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 10°C, az bulutlu

Konya: 9°C, parçalı ve az bulutlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Batı Karadeniz

Bölgesi Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, zamanla az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis oluşabilir.

Bolu: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz'in yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

Artvin: 6°C, çok bulutlu, kıyılar yağmurlu

Samsun: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Amasya: 10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Trabzon: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde hafif karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Van'ın doğusunda öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Erzurum: 2°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

Kars: 3°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 5°C, çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ayrıca, bölge genelinde toz taşınımı etkili olabilir.

Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)