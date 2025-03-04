Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, özellikle batı ve güney kesimlerde bahar havası yaşatabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

4 MART MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU Marmara Bölgesi Marmara'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, ancak zamanla az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi (30-60 km/saat) tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle düşük rakımlı alanlarda pus ve yer yer sis etkili olabilir. Edirne: 13°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul: 10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu Kırklareli: 12°C, parçalı ve az bulutlu Kocaeli: 11°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Ege Bölgesi Ege'de parçalı bulutlu hava hakim olacak, ilerleyen saatlerde ise az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlü rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve az bulutlu Denizli: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu Manisa: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Bölgede genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir. Antalya'nın batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir. Adana: 22°C, parçalı bulutlu Antalya: 19°C, parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı Hatay: 20°C, parçalı bulutlu Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu