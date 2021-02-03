Trafik kazalarına karşı yeni önlem! Polis araçları 3 boyutlu oldu

"Bu maket aracımız, 15 günde imal edildi. Üzerindeki polis lambaları güneş enerjisi ile çalışmakta olup kendi enerjisini kendi üretmektedir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kazalar ile trafik kuralı ihlallerinin artmasından dolayı, daha fazla görünür olmak adına bu şekilde bir sisteme başvurduk. Sürücülere daha fazla görünür olduğumuz için kazaların daha azaldığını gözlemledik" dedi