Trafik kazalarına karşı yeni önlem! Polis araçları 3 boyutlu oldu
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, yurt genelindeki trafik kazalarının azaltılması amacıyla yol kenarına konulan tek boyutlu polis araçlarını daha da geliştirdi. Hem taşınabilir hem de 3 boyutlu olan polis araçları yoldan geçen sürücülere daha gerçekçi geliyor ve aşırı hızı önlüyor. Eskişehir Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutan ise "Maketler sayesinde kaza oranlarında düşüşler yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak yol kenarındaki polis aracı maketlerini yoğun olan yollara taşınabilir ve 3 boyutlu hale getirdik" dedi. Maket araçla gerçek araç arasındaki benzerlik de dikkat çekti.
Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından ilk model ortaya çıkarılırken, maket polis aracı taşınabilir olması için yarı römork olarak tasarlandı. Trafiğin yoğun olduğu yollarda belirli sürelerde sürücüler üzerinde caydırıcılık etkisi yaratması hedeflenen maket polis aracı, bir otomobilin birebir ölçülerinde hazırlandı. Maket araçta, 2 trafik polisi fotoğraflarının yanı sıra polis lambası ve 2 adet kamera ile güneş enerjisi paneli yer aldı.
"Bu maket aracımız, 15 günde imal edildi. Üzerindeki polis lambaları güneş enerjisi ile çalışmakta olup kendi enerjisini kendi üretmektedir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kazalar ile trafik kuralı ihlallerinin artmasından dolayı, daha fazla görünür olmak adına bu şekilde bir sisteme başvurduk. Sürücülere daha fazla görünür olduğumuz için kazaların daha azaldığını gözlemledik" dedi
Üç boyutlu maket polis aracının normal bir otomobille aynı boyutlara sahip olduğunu anlatan Kutun, "Aracımız 3 boyutlu. Normal bir araçla birebir aynı boyutlarda olup, 15 günde imal edilmiştir. Azami ağırlığı 400 kilogramı geçmediği için tescil kaydı istememektedir. Taşınabilir olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu olan yerlere aracımızı taşıyarak gerekli görünürlüğü sağlıyoruz" dedi.