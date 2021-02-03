Bugünkü
Takvim

İzmir kabusu yaşıyor: Altyapı eksikliği bütün kenti perişan etti! İşte yağmurun ardından gelen korkunç manzara

İzmir'de dün yaşanan sel felaketinde 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Altyapı eksikliği, ilk şiddetli yağışta bütün kenti perişan etti. Esnafın dükkanlarını su bastı; sokaklar göle, onlarca araba ise hurdaya döndü. Yağış sonrası Yeniköy Sulama Göleti'nde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Barajın kapaklarının açılacağı ve su tahliyesi yapılacağı bildirildi. Bu nedenle 2 mahallede evleri boşaltma çağrısı yapıldı. Bornova ilçesinde ise bu sabah saatlerinde dere kenarında buluna istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yıkılan istinat duvarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Derede akmaya devam eden su seviyesinin yüksekliği dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.

03.02.2021 12:31 - Son Güncelleme: 03.02.2021 12:31
İzmir kabusu yaşıyor: Altyapı eksiği bütün kenti perişan etti! İşte yağmurun ardından gelen korkunç manzara

İzmir'de dün yaşanan sel felaketinde 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği Menderes ilçesinin belediye başkanı Mustafa Kayalar, baraj göletinin kapaklarının kontrollü olarak açıldığını ve yeni bir taşkın riskinin ortadan kalktığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir kabusu yaşıyor: Altyapı eksiği bütün kenti perişan etti! İşte yağmurun ardından gelen korkunç manzara

Dün akşam saatlerinde ise Balaban Göleti'nin tam doluluğa ulaşması ve duvarlarının çatlaması nedeniyle dere yatağının 300 metre yarıçapındaki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin sabaha kadar özverili çalışmalarının sonucunda baraj göletinin suları kontrollü olarak tahliye edildi.

"BARAJIN TAŞIP PATLAMASINDAN KURTULDUK"
İlçede büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "2 vatandaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Geçen yıllarda gerçekleşen orman yangınlarının bu selde etkisi çok oldu. İlçemizde birçok alanda can ve mal kaybı oldu. Üzücü bir gün geçirdik. Yeniköy Balaban Göletinde su taşkını olma ihtimali vardı. Ekipler geç saatlere kadar çalışarak göletin alt kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Barajın taşıp patlamasından da kurtulmuş olduk. İnşallah bu yaraları da hep birlikte saracağız. Dün gece dere kenarındaki evleri boşaltmıştık. Şu anda taşkın riski ortadan kalktı. Su seviyeleri düşmeye başladı. Çok şiddetli bir yağmur yağmazsa başka bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

İzmir kabusu yaşıyor: Altyapı eksiği bütün kenti perişan etti! İşte yağmurun ardından gelen korkunç manzara

"ORMANLARIN YANMIŞ OLMASI ANİ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU"
Sel sularını orman yangınlarının neden olduğu tahribata bağlayan Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ayhan Sivri ise "Ormanların yanmış olması ani su baskınlarına neden oldu. Ben 60 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Göletteki suyu boşaltmaya çalışıyorlar, yağmur yağmazsa kontrol altına alınacak. Zararımız büyük ama devletimiz de büyük. Herkes seferber oldu. AFAD sabaha kadar burada nöbetteydi" diye konuştu.

İzmir kabusu yaşıyor: Altyapı eksiği bütün kenti perişan etti! İşte yağmurun ardından gelen korkunç manzara

Ekipler, Balaban Baraj Göletinde su tahliyesini kontrollü olarak sürdürürken, herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ekipleri de bölgede teyakkuz halinde bekliyor.

İzmir kabusu yaşıyor: Altyapı eksiği bütün kenti perişan etti! İşte yağmurun ardından gelen korkunç manzara

İZMİR'DE KENT MERKEZİNE SON 24 SAATTE 155 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, dün sabah başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yağışlarda kent merkezine metrekareye 155 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 24 saatlik sürede, Bayraklı'ya 144, Bornova'ya 137, Menderes'e 135 kilogram yağışın düştüğünü, Kemalpaşa ve Gaziemir ilçelerinde ise yağış miktarının 118 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.