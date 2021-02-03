İzmir kabusu yaşıyor: Altyapı eksikliği bütün kenti perişan etti! İşte yağmurun ardından gelen korkunç manzara
İzmir'de dün yaşanan sel felaketinde 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Altyapı eksikliği, ilk şiddetli yağışta bütün kenti perişan etti. Esnafın dükkanlarını su bastı; sokaklar göle, onlarca araba ise hurdaya döndü. Yağış sonrası Yeniköy Sulama Göleti'nde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Barajın kapaklarının açılacağı ve su tahliyesi yapılacağı bildirildi. Bu nedenle 2 mahallede evleri boşaltma çağrısı yapıldı. Bornova ilçesinde ise bu sabah saatlerinde dere kenarında buluna istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yıkılan istinat duvarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Derede akmaya devam eden su seviyesinin yüksekliği dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.
Dün akşam saatlerinde ise Balaban Göleti'nin tam doluluğa ulaşması ve duvarlarının çatlaması nedeniyle dere yatağının 300 metre yarıçapındaki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin sabaha kadar özverili çalışmalarının sonucunda baraj göletinin suları kontrollü olarak tahliye edildi.
"BARAJIN TAŞIP PATLAMASINDAN KURTULDUK"
İlçede büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "2 vatandaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Geçen yıllarda gerçekleşen orman yangınlarının bu selde etkisi çok oldu. İlçemizde birçok alanda can ve mal kaybı oldu. Üzücü bir gün geçirdik. Yeniköy Balaban Göletinde su taşkını olma ihtimali vardı. Ekipler geç saatlere kadar çalışarak göletin alt kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Barajın taşıp patlamasından da kurtulmuş olduk. İnşallah bu yaraları da hep birlikte saracağız. Dün gece dere kenarındaki evleri boşaltmıştık. Şu anda taşkın riski ortadan kalktı. Su seviyeleri düşmeye başladı. Çok şiddetli bir yağmur yağmazsa başka bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi.
"ORMANLARIN YANMIŞ OLMASI ANİ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU"
Sel sularını orman yangınlarının neden olduğu tahribata bağlayan Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ayhan Sivri ise "Ormanların yanmış olması ani su baskınlarına neden oldu. Ben 60 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Göletteki suyu boşaltmaya çalışıyorlar, yağmur yağmazsa kontrol altına alınacak. Zararımız büyük ama devletimiz de büyük. Herkes seferber oldu. AFAD sabaha kadar burada nöbetteydi" diye konuştu.
İZMİR'DE KENT MERKEZİNE SON 24 SAATTE 155 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, dün sabah başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yağışlarda kent merkezine metrekareye 155 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 24 saatlik sürede, Bayraklı'ya 144, Bornova'ya 137, Menderes'e 135 kilogram yağışın düştüğünü, Kemalpaşa ve Gaziemir ilçelerinde ise yağış miktarının 118 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.