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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.

24.12.2019 19:48 - Son Güncelleme: 24.12.2019 19:48
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.


Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin halen yangın müdahalelerine devam ettiğini söyledi.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Ustaoğlu, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Son 24 saat içerisinde 11 ilçede 37 noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü yangını diye tabir edilen orman yangını meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, dün akşamdan itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve yangına müdahale araçları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yoğun şekilde yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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