Adana sele teslim! Köprü kapatıldı yollar çöktü

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez ilçeler Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı.