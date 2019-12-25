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Adana sele teslim! Köprü kapatıldı yollar çöktü

Adana'da kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.

25.12.2019 10:37 - Son Güncelleme: 25.12.2019 10:41
Adana sele teslim! Köprü kapatıldı yollar çöktü

Adana'da, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Gece boyunca da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Kozan Caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

Adana sele teslim! Köprü kapatıldı yollar çöktü

Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı.

Adana sele teslim! Köprü kapatıldı yollar çöktü

Başta Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.

Adana sele teslim! Köprü kapatıldı yollar çöktü

YOL ÇÖKTÜ
Adana'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

Adana sele teslim! Köprü kapatıldı yollar çöktü

EĞİTİME ARA VERİLDİ
Merkez ilçeler Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı.

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