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Trabzon'daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

Tranzon'da bulunan Sümela Manastırı, restorasyon nedeniyle 4. kez ziyarete kapatıldı. Sümela'da bu kez manastırın giriş kapısı üzerindeki 360 tonluk kaya 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitleniyor. Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. 88 yıl sonra manastırda 2010'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sümela Manastırı'ndaki çalışmanın detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı...

15.11.2021 12:17 - Son Güncelleme: 15.11.2021 12:23
Trabzon’daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

Sümela Manastırı 1 Kasım itibariyle 4. kez ziyarete kapatıldı.

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Trabzon’daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan 360 tonluk kayanın yerine sabitleme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon’daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

360 tonluk dev kaya kütlesi daha önce çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi.

Trabzon’daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

Kaya kütlesinde süren risk nedeniyle yeni bir tedbir alınması gündeme geldi.

Trabzon’daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

Dev kaya kütlesi 16 metrelik çelik kazıklar ile yamaca sabitlenecek.

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