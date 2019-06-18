Trabzon Valisi açıkladı: Araklı'daki selde 3 kişi hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Araklı'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu. Pakdemirli, "Şu ana kadar 76 vatandaşımız tahliye edildi" dedi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
'TÜM EKİPLER SEFERBER DURUMDA'
Bölgede sel ve heyelana hidroelektrik santrali (HES) barajının neden olduğu yönünde iddialara ilişkin de konuşan Vali Ustaoğlu, "Öyle bir olay söz konusu değil. AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yine 30 tane JAK Timimiz şuan gelmek üzere. Yine civar illerimizden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm ekiplerimiz seferber durumdadır" dedi.
AİLELER, HASTANEYE AKIN ETTİ
Selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.