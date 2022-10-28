CHP’nin başörtüsü tuzağı deşifre oldu! Verdikleri yasa teklifinde dikkat çeken detay

İKİ MADDE DEĞİŞTİRİLECEK

TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24 ile "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddelerinin değiştirilmesi benimsendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce aralarında "kanun önünde eşitliği" düzenleyen 10'uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde duruluyordu. Ancak buna gerek olmadığı, 2 maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldı.