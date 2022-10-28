CHP'nin başörtüsü tuzağı deşifre oldu! Verdikleri yasa teklifinde dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanlığı seçimleri uğruna her tuşa basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yanıt veren Başkan Erdoğan, yasa değişikliği için düğmeye basmıştı. Anayasa değişikliği hakkında ana hatlar belli olmaya başlarken CHP'nin yasa teklifindeki tuzak gözlerden kaçmadı. İşte o detay
AK Parti'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu. Başkan Erdoğan'nın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi metninin çerçevesi çizildi.
İKİ MADDE DEĞİŞTİRİLECEK
TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24 ile "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddelerinin değiştirilmesi benimsendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce aralarında "kanun önünde eşitliği" düzenleyen 10'uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde duruluyordu. Ancak buna gerek olmadığı, 2 maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldı.
EVLİLİK TANIMI YENİDEN YAPILDI
Aile ilgili maddede yapılması öngörülen değişikliğin metni değiştirildi. Daha önce, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" fıkrasındaki "eşler" ifadesinin "kadın-erkek" olarak değiştirilmesi düşünülmüştü. Ancak ileride sorun yaşanmaması, LBGT evliliklerinin önünün açılmaması yeni bir tanım yapıldı.
BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ
24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı" hükme bağlanacak. Değişiklik bu maddede yapılarak, "başörtüsünün laiklik ilkesinin teminatı altında bir temel hak olarak kullanılması" garanti altına alınacak.