Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın son bir ay nerede kaldığı ortaya çıktı! Tosuncuk’un 10 milyon dolarına bakın ne olmuş

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Onlar için her şey yolunda giderken o lüks yaşantı, Uruguay narkotik polisinin dikkatini çekti. Çünkü polisin elinde bu fotoğraf vardı. Ve polise göre Aydın kardeşlerin para kaynağı uyuşturucuydu. Uruguay-Türkiye arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takip başladı.