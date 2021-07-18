Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın son bir ay nerede kaldığı ortaya çıktı! Tosuncuk’un 10 milyon dolarına bakın ne olmuş
Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın son 1 ay boyunca nerede kaldığı ortaya çıktı. Paralar ile kaçan Tosuncuk'un Uruguay'da inşaat şirketi satın aldığı ortaya çıkarken ülke polisi tüm planlarını bozdu. Çünkü lüks yaşamı önce narkotik polisine, ardından da mali suçlara takıldı. Üzerine kayıtlı yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki banka hesaplarına ve lüks araçlara Uruguay devleti el koyarken Tosuncuk'un 1 ay boyunca sokakta kaldığı da öğrenildi.
Binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Sonra da Türk mudilerin paralarını Uruguay devletine kaptırdılar. Çiftlikbank vurgunu bir numaralı ismi Mehmet Aydın abisi Fatih Aydın ile birlikte 132 bin 222 kişiden yaklaşık 1 milyar 139 milyon lira topladı. Sonrasında kayıplara karıştı.
UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ
Onlar için her şey yolunda giderken o lüks yaşantı, Uruguay narkotik polisinin dikkatini çekti. Çünkü polisin elinde bu fotoğraf vardı. Ve polise göre Aydın kardeşlerin para kaynağı uyuşturucuydu. Uruguay-Türkiye arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takip başladı.
Tarih, 16 mart 2018'i gösterdiğinde Mehmet Aydın abisi ile birlikte Türkiye'den kaçtı Uruguay'daki takip edildiğinden habersiz yeni yaşantısına adım attı. Ama o sırada polis onların servetinin uyuşturucu ticaretinden değil, kara para aklamaktan olduğunu tespit etti.