SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu

"EK SEFERLERDE DOLDU"

Bayram öncesi otobüslerin tamamının dolu olduğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu.