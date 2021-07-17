SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu
Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu. Ancak yolcularımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız" dedi.
17.07.2021 16:05
- Son Güncelleme: 17.07.2021 16:25
Dokuz günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.
"EK SEFERLERDE DOLDU"
Bayram öncesi otobüslerin tamamının dolu olduğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu.