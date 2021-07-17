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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu

Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu. Ancak yolcularımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız" dedi.

17.07.2021 16:05 - Son Güncelleme: 17.07.2021 16:25
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu

Dokuz günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu

"EK SEFERLERDE DOLDU"
Bayram öncesi otobüslerin tamamının dolu olduğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu.

SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu

Ancak yolcularımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız. Zaten 400 gündür otobüsçüler para kazanmıyordu. Uzun bir sürenin ardından bayramda para kazanmaya başladık" dedi.

SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu

"BUGÜN SEFER SAYIMIZ 1650- 1700'Ü BULUR"
Özcan, "Dün seferlerimiz 1500'e kadar çıktı. Bugün ise 1650- 1700'ü bulur. Pazartesi'ye kadar sefer sayımız 1800'lere kadar çıkar.

SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler de doldu

Şu an şehir dışına çıkan bayram için gidiyor ve geliyor. Dönmeye yakın 'bilet bulamam' korkusuyla vatandaşlar biletlerini önceden alıyor.