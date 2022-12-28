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Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM'den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? Ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI?

Ehliyet affı hakkında aramalar yeni yıla az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Twitter'da gündem olan Ehliyet affı çıkacak mı sorusunun cevabı milyonlarca sürücü tarafından merak ediliyor. Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişilerin gözleri son dakika açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI? Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM'den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı?

takvim.com.tr
28.12.2022 10:24 - Son Güncelleme: 28.12.2022 10:24
Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM’den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? Ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI?

Ehliyet affı son dakika gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Son olarak MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün ehliyet affı çıkarılmasını önerdi. Peki, ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI? Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM'den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? İşte merak edilenler!

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Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM’den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? Ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI?

MHP'DEN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM’den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? Ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI?

2023'TE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Ehliyet affının ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM’den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? Ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI?

EHLİYET AFFI KAPSAMI

MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi.

Torba yasada ehliyet affı var mı, kapsamı ne? TBMM’den geçti mi? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı? Ehliyet affı son dakika ÇIKTI MI?

ALKOLDEN ALINAN EHLİYETE AF VAR MI?

Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetler hakkında net bir bilgi olmamakla beraber sürücü belgelerini geri almak isteyen kişiler trafik birimine ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

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